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تجمّع المحامين في حزب الله: هيبة الدول تصان باحترام القانون لا بالإجراءات البوليسية
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لبنان

تجمّع المحامين في حزب الله: هيبة الدول تصان باحترام القانون لا بالإجراءات البوليسية

2026-06-09 10:22
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أدان تجمّع المحامين في حزب الله الانتهاكات التي رافقت ملاحقة أحد المحامينـ يوم أمس، وإحضاره، لا سيما لجهة استدعاؤه في منتصف الليل، وإصدار مذكرة إحضار بحقه وتنفيذها على نحو استثنائي، ولجهة عدم مراعاة الأصول والاجراءات القانونية عند ملاحقته والاستماع إلى إفادته.

وقال التجمّع، في بيان له، إن: "رفضنا لأي عبارات مسيئة أو خارجة عن حدود حرية التعبير، لا يعني القبول بتجاوز الضمانات القانونية أو استخدام اجراءات استثنائية، إذ إن هيبة الدول تصان باحترام القانون وتطبيقه على الجميع، وليس بتطبيق إجراءات بوليسية بحق البعض والتغاضي عن المخالفات التي يرتكبها البعض الآخر".

هذا؛ وأعلن التجمّع وقوفه خلف نقابة المحامين، في بيانها بتاريخ 8 حزيران 2026، والمتعلق بحدود حرية التعبير للمحامي، ودعاها إلى اتخاذ الموقف الواضح والحاسم لحماية كرامة المحامي ومهنة المحاماة باحترام أصول الملاحقة وإجراءاتها.

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تجمع المحامين في حزب الله
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