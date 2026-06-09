يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه لوقف إطلاق النار، في مناطق قطاع غزة، بعد مضي اليوم الـ 243 من الاتفاق.

هذا؛ وقد أعلنت مصادر طبية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية"، على قطاع غزة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى نحو ألف شهيد.

كذلك، استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون، في قصف من مسيّرة "اسرائيلية"، على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

في جنوب القطاع، استشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في غارة "اسرائيلية" على منطقة العطار غرب مدينة خانيونس. وفي وقتٍ سابق؛ أُعلن استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراح أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" سابقة على المدينة.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد عواد أبو شحادة (31 عامًا) وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة "إسرائيلية" على مدينة دير البلح.

وفي مدينة غزة أُصيب 6 فلسطينيين في قصف من مروحية "اسرائيلية" استهدف شقةً سكنية، في برج البلدية في حي تل الهوى جنوب المدينة. وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة خانيونس وشرقي بيت لاهيا.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 977 إضافةً إلى 3063 مصابًا؛ بينما تمكّنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 782 شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الاسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023، قد بلغ 72980 و المصابين 173171 .

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