العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي وزارة الصحة "الإسرائيلية" تقر بتسجيل 77 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

عربي ودولي

إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة

2026-06-09 11:48
43

وضع الادعاء العام الإيطالي من يُسمى وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير قيد التحقيق؛ على خلفيّة طريقة التعامل مع الناشطين المشاركين في أسطول غزة، في الشهر الماضي، وفقًا لما أفاد به مصدر قضائي إيطالي.

أوضح المصدر أنّ التحقيق يأتي للاشتباه بضلوع "بن غفير" في احتجاز مواطنين إيطاليين؛ كانوا ضمن الناشطين، إضافة إلى اتهامات تتعلّق بسوء معاملتهم.

وردّ بن غفير على فتح التحقيق بالقول إنه: "لن يتراجع أمام هذا التحقيق أو ذاك"، مؤكّدًا أنه "سيواصل دعمه للقوات الإسرائيلية".

هذا؛ وكان المنظمون قد قالوا إنّ 430 ناشطًا احتجزتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم مواطنون من إيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما رأتت الحكومة الإيطالية أن معاملة الناشطين "غير مقبولة"؛ واستدعت السفير "الإسرائيلي" للحصول على توضيحات.

كما طلبت روما، لاحقًا، من الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على بن غفير، في وقت أعلنت فيه فرنسا منعه من دخول أراضيها.

الكلمات المفتاحية
ايطاليا بن غفير
إقرأ المزيد
المزيد
إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة
إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة
عربي ودولي منذ 35 دقيقة
مجلس النواب في صنعاء: أي تصعيد من قبل العدو المجرم سيرتد جحيمًا عليه
مجلس النواب في صنعاء: أي تصعيد من قبل العدو المجرم سيرتد جحيمًا عليه
عربي ودولي منذ 17 ساعة
ارتفاع في أسعار النفط وهبوط حاد لأسهم آسيا بفعل التوترات في غرب آسيا
ارتفاع في أسعار النفط وهبوط حاد لأسهم آسيا بفعل التوترات في غرب آسيا
عربي ودولي منذ 19 ساعة
بابا الفاتيكان: الحرب هزيمة مؤلمة للمفاوضات
بابا الفاتيكان: الحرب هزيمة مؤلمة للمفاوضات
عربي ودولي منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة
إيطاليا: الادعاء العام يضع بن غفير قيد التحقيق على خلفية أسطول غزة
عربي ودولي منذ 35 دقيقة
إيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها
إيرلندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها
عربي ودولي منذ 3 أيام
بعد نشره فيديو يُظهر التنكيل بناشطي
بعد نشره فيديو يُظهر التنكيل بناشطي "أسطول الصمود"..  بن غفير يثير غضبًا عالميًا
عربي ودولي 2026-05-21
رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تعليق الاتفاق الأمني مع
رئيسة وزراء إيطاليا تعلن تعليق الاتفاق الأمني مع "إسرائيل"
عين على العدو منذ شهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة