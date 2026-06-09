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عين على العدو

وزارة الصحة "الإسرائيلية" تقر بتسجيل 77 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

2026-06-09 11:51
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اعترفت وزارة الصحة "الإسرائيلية" بتسجيل 77 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات، منذ بدء الرد على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ولغاية أول أمس الأحد، إلى 9119.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، في ظل الهجوم المشترك من إيران ولبنان واليمن، ضمن وحدة الجبهات، على كيان الاحتلال، وذلك ردًا على اعتداءاته على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان ودول جبهة المقاومة.

كما أفادت وزارة الصحة "الإسرائيلية" بأنّ عدد الإصابات الذي نجم عن الحرب على لبنان فقط، أي بعد "وقف إطلاق النار" مع إيران، في 8 نيسان/أبريل الماضي، قد بلغ 1,219، مع الإشارة الى أنّ الأعداد قد تكون أكثر بكثير بسبب التعتيم "الإسرائيلي". 

هذا؛ ومنذ إعلان "وقف إطلاق النار" مع لبنان، ـ والذي لم تلتزم فيه "إسرائيل" منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، بلغ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات "الإسرائيلية" 803، باعتراف وزارة الصحة "الإسرائيلية".

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وزارة الصحة
وزارة الصحة "الإسرائيلية" تقر بتسجيل 77 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية
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