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 المقاومة تستهدف قوّة مدرّعة من جيش العدوّ حاولت التقدّم باتّجاه بلدة بيوت السيّاد
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لبنان

 المقاومة تستهدف قوّة مدرّعة من جيش العدوّ حاولت التقدّم باتّجاه بلدة بيوت السيّاد

2026-06-09 11:55
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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):
    
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد تحت غطاء ناريّ كثيف، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من ليل أمس الإثنين 08-06-2026 وحتّى فجر اليوم الثلاثاء 09-06-2026‏ بصليات صاروخيّة متتالية، وأجبروها على الانسحاب باتّجاه البيّاضة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 09-06-2026‏
23 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية العصف المأكول
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