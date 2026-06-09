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إيران

مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي (رض) ستقام بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى من محرم
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إيران

مراسم تشييع الإمام الشهيد الخامنئي (رض) ستقام بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى من محرم

2026-06-09 12:49
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أعلنت اللجنة المركزية لتخليد العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في بيانٍ لها، أن مراسم الوداع والتشييع لإمام الأمة الشهيد، ستقام بعد انتهاء العقد الأول من شهر محرم الحرام (بعد انتهاء الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم). 

هذا؛ ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء نص البيان الرقم 2 :

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرًا إلى التخطيط الواسع الذي جرى لإقامة مهيبة لمراسم الوداع والتشييع والدفن للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية) ولشهداء أسرة قائد الثورة الإسلامية، نُعلمكم أن التكهنات والإشاعات المتداولة كلها ،في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، بشأن موعد وتفاصيل المراسم المذكورة، والتي سببت لبسًا عند كثير من الراغبين في حضور هذا الحدث الجليل، هي عارية عن الصحة.

ومراعاةً لسيرة قائد الثورة الإسلامية الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف) في إقامة العزاء على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين- عليه السلام- ولأهمية إحياء مراسم العزاء في هذه الأيام في أرجاء إيران والعالم، فإن مراسم الوداع والتشييع والدفن لإمام الأمة الشهيد، ستقام بعد انتهاء العقد الأول من محرم الحرام، وذلك بعد التنسيق النهائي بين الأجهزة المعنية والمجموعات الشعبية لتقديم الخدمات اللائقة للمشاركين في مراسم العزاء والتشييع.

هذا؛ وستعلن اللجنة تفاصيل هذه المراسم لاحقًا، في الوقت المناسب.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي ايران
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