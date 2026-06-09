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قاليباف: الدبلوماسية قادرة على صدّ الأعداء إلى جانب الميدان العسكري
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إيران

قاليباف: الدبلوماسية قادرة على صدّ الأعداء إلى جانب الميدان العسكري

2026-06-09 14:18
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن "ما جرى في لبنان أثبت أن ميدان الدبلوماسية، إلى جانب الميدان العسكري، قادر على صدّ الأعداء، وأن سبب التوترات الأخيرة هو الحصار البحري وخرق وقف إطلاق النار".

وقال قاليباف في الرسالة الصوتية الرابعة التي وجَّهها إلى الشعب الإيراني إن "ما تسبب في التوترات الأخيرة هو أن الأميركيين انتهكوا وقف إطلاق النار بشكل فاضح، من جهة عبر فرض حصار بحري على الشعب الإيراني، ومن جهة أخرى عبر خرقهم للاتفاق المتعلِّق بوقف إطلاق النار في لبنان".

وأكد قاليباف أن "تصريحات الرئيس الأميركي بشأن مذكرة التفاهم كانت مخالفة للأجزاء المتفق عليها، ما أثبت أنهم لا يريدون وقف إطلاق النار ولا يريدون الحوار، وأنه كان علينا أن نقدِّم ردًا حاسمًا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني، وهو ما قامت به قواتنا المسلحة بعون الله وباقتدار كامل".

وختم قاليباف قائلًا: "أؤكد لكم أيها الشعب العزيز أننا من الآن فصاعدًا أيضًا سندافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني، وسنحقِّق بإذن الله، وتحت قيادة وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، وبتوفيق إلهي، سنحقق نصرًا آخر لإيران الشامخة".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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