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رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة: الحكومة تبيعنا أوهامًا
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عين على العدو

رئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة: الحكومة تبيعنا أوهامًا

2026-06-09 16:02
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قال موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي "مطيه آشر" ورئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة، إن الضمانات إذا كانت موجودة فمن المفترض أن تُنفذ، مضيفًا في مقابلة مع القناة 12 إنه كان يستمع صباحًا إلى إذاعة "ريشت بيت"، حيث سمع رئيس مجلس الطلاب القُطري يتحدث عن تواصله مع وزير التربية والتعليم وطلبه تأجيل امتحانات "البجروت" في مادة الأحياء، لافتًا إلى أن الوزير استجاب لهذا الطلب. وأوضح أن رئيس مجلس الطلاب طلب أيضًا الاهتمام بإعادة التأهيل النفسي للطلاب بعد الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وتساءل دافيدوفيتش: "ماذا سنرمّم خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ وبأي واقع سنتوجه إلى جمهورنا اليوم؟".

وأشار إلى أن الطلاب يعودون إلى هذا الواقع، وتابع أن عليهم الدراسة حيثما أمكن ذلك، إلا أن هناك أماكن لا يمكن فيها استئناف التعليم. ولفت إلى أن التدريس غير ممكن في كيبوتس "إيلون"، موضحًا أن لديه عددًا من المستوطنات التي لم تشهد تعليمًا منتظمًا منذ أشهر بسبب غياب التحصينات في كيبوتس "إيلون" الواقع على بعد كيلومتر ونصف فقط من الحدود.

وقال إن "الفجوة بين ما يحدث فعليًا على الأرض وبين ما تدركه "الدولة"، وخصوصًا الحكومة، هائلة جدًا"، معتبرًا أن حجم الانكسار كبير للغاية"، وأردف "ما يحدث خلال الأيام الأخيرة يتمثل في أن "العائلات الشابة تنهار بصمت" وتغادر "بلدات" السياج الحدودي من دون ضجيج أو صراخ، حاملة معها الكثير من الألم والحزن".

وختم بالقول إن الجهات الرسمية "تغطي الحقيقة وتبيع أوهامًا"، فيما يواصل المستوطنون، التراجع والتأثر يومًا بعد يوم.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المستوطنات الشمالية
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