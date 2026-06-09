حذرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس من تصاعد عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال المجرم في شتى مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا إخطارات بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل.

ورأت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء 09 حزيران/يونيو 2026، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم في الضفة الغربية المحتلة يشكل "حربًا علنية على الوجود الفلسطيني في أماكن وجوده كافة".

وقالت حماس، إن "عمليات الهدم الواسعة والمتصاعدة في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير شعبنا عن أرضه، لن يتحقق بفضل صمود شعبنا وثباته وتمسكه بحقوقه وخيار المقاومة سبيلاً للخلاص من الاحتلال".

وشددت على أن "هذه العمليات المتواصلة والإخطارات المتصاعدة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارًا لعمليات التهويد الممنهج والتطهير العرقي والاستهداف الخطير لشعبنا، وامتدادًا لحرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والقدس المحتلة".

وطالبت حركة حماس، المجتمع الدولي والدول والأطراف المعنية كافة بـ"التحرك الفوري ووقف مجازر الهدم في الضفة والقدس، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني".

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