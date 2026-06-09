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القوة البرية في الجيش الإيراني: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
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إيران

القوة البرية في الجيش الإيراني: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

2026-06-09 17:44
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أكد قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد علي جهانشاهي، أن "وحدات القوة البرية تتمتع بوعي كامل وجاهزية عملياتية عالية وشاملة، ومستعدة لتنفيذ المهام الموكلة إليها والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأعرب العميد جهانشاهي في تصريح أدلى به خلال تفقده للوحدات العملياتية في اللواء 71 مشاة ميكانيكي "أبو ذر" علی الشريط الحدودي لغرب ايران، اليوم الثلاثاء 09 حزيران/يونيو 2026، عن ارتياحه لوضع الاستعداد القتالي والعملياتي للوحدات المتمركزة في المنطقة.

وقال: "إن وحدات القوة البرية للجيش، بوعي كامل، وأصابعها على الزناد، وهي جاهزة للرد الحاسم على أي تهديدات محتملة، وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (مدّ ظله العالي)، ستدافع حتى آخر قطرة دم عن وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها وأمنها".

وأشار إلى أهمية ضمان الأمن المستدام في المناطق الحدودية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على القدرات الردعية والاستعدادات العملياتية للقوة البرية في الجيش، والارتقاء المستمر لهذه القدرات، وقال: "إن أمن حدود البلاد هو نتاج جهود القوات المسلحة واستعداداتها وحضورها القوي".

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