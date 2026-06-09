أعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أنها ستواصل "عملية إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية والمنظومات التي تحتاج إليها القوات المسلحة بوتيرة أسرع وبقوة أكبر، من خلال استخدام جميع القدرات العلمية والصناعية والدفاعية للبلاد، لكي تظل أيدي مجاهدي الإسلام قوية ومقتدرة في الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء 09 حزيران/يونيو 2026: "تتقدم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب الإيراني العظيم على حضوره الواعي والحماسي والمسؤول خلال المئة يوم الماضية؛ وهو حضور جسد مجددًا عمق ارتباط الشعب بمبادئ الثورة الإسلامية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإیرانیة والولاية، وأثبت أن الشعب الإيراني يقف دائمًا في طليعة المدافعين عن وطنه وقيمه في المنعطفات التاريخية".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي سعى الأعداء الأميركيون والصهاينة إلى إضعاف إرادة الشعب الإيراني عبر الحروب والاغتيالات والضغوط والعمليات النفسية، فإن الحضور المستمر للشعب في الساحة قد أفشل حساباتهم كافة، وأثبت أن الثروة الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في ثقة الشعب الإيراني وبصيرته وصموده".

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن "هذا الحضور الفرید يشكل دعامة ثمينة لجهود أبناء الشعب في القوات المسلحة"، مشددة على أن من واجبها "مواصلة إنتاج وتطوير المعدات والأسلحة والمنظومات التي تحتاج إليها القوات المسلحة، بقوة وتسارع أكبر، باستخدام الطاقات العلمية والصناعية والدفاعية كافة للبلاد؛ لكي تظل أيدي مجاهدي الإسلام قوية ومقتدرة في الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "كما نجح الشعب الإيراني خلال المئة يوم الماضية، من خلال حضوره المسؤول، في إحباط مخططات الأعداء فإن أبناء هذا الشعب في وزارة الدفاع سيواصلون، إلى جانب القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسار تعزيز القدرة الردعية وتطوير القوة الدفاعية للبلاد بكل جدية، ولن يسمحوا للأعداء بإحداث أدنى خلل في أمن إيران الإسلامية واقتدارها".

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