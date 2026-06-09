شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تفضّل لغة الدبلوماسية، لكنها تجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر".

وكتب رئيس الوفد الإيراني إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 09 حزيران/يونيو 2026: "إن إيران تفضّل اعتماد لغة الدبلوماسية في التعامل مع القضايا المطروحة، لكنها تمتلك في الوقت نفسه القدرة على الرد بوسائل أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك".

وأضاف قاليباف: "نحن نفضّل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث اللغات الأخرى بطلاقة أكبر بكثير"، مؤكدًا أنه "في حال أخلّ الطرف المقابل بالتزاماته، فإن إيران ستلجأ إلى الأسلوب الذي تتقنه بشكل أفضل".

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول:"إذا نقضتم تعهداتكم، فسنلجأ إلى اللغة التي نجيدها أكثر. وعندها ستركبون الحصان الذي قمتم أنتم أنفسكم بإعداده وتسريجه".

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