العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "إسرائيل هيوم" العبرية: خسائر تتجاوز نصف مليار دولار جراء الضربات الإيرانية

إيران

قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر
🎧 إستمع للمقال
إيران

قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر

2026-06-09 20:11
43

شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "تفضّل لغة الدبلوماسية، لكنها تجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر".

وكتب رئيس الوفد الإيراني إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 09 حزيران/يونيو 2026: "إن إيران تفضّل اعتماد لغة الدبلوماسية في التعامل مع القضايا المطروحة، لكنها تمتلك في الوقت نفسه القدرة على الرد بوسائل أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك".

وأضاف قاليباف: "نحن نفضّل لغة الدبلوماسية، لكننا نتحدث اللغات الأخرى بطلاقة أكبر بكثير"، مؤكدًا أنه "في حال أخلّ الطرف المقابل بالتزاماته، فإن إيران ستلجأ إلى الأسلوب الذي تتقنه بشكل أفضل".

وختم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول:"إذا نقضتم تعهداتكم، فسنلجأ إلى اللغة التي نجيدها أكثر. وعندها ستركبون الحصان الذي قمتم أنتم أنفسكم بإعداده وتسريجه".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر
قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر
إيران منذ 44 دقيقة
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران منذ ساعتين
القوة البرية في الجيش الإيراني: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
القوة البرية في الجيش الإيراني: مستعدون للرد الحازم على أي تهديد
إيران منذ 3 ساعات
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: نحن على أعتاب انتصار كبير
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: نحن على أعتاب انتصار كبير
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
"إسرائيل هيوم" العبرية: خسائر تتجاوز نصف مليار دولار جراء الضربات الإيرانية
عين على العدو منذ 10 دقائق
قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر
قاليباف: نفضّل لغة الدبلوماسية.. لكننا نجيد اللغات الأخرى بطلاقة أكبر
إيران منذ 44 دقيقة
هيئة علماء بيروت تشيد بموقف إيران الصادق في إسناد لبنان المقاومة
هيئة علماء بيروت تشيد بموقف إيران الصادق في إسناد لبنان المقاومة
لبنان منذ ساعة
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران ستواصل إنتاج وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية بوتيرة أسرع وبقوة أكبر
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة