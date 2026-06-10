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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-10 00:12
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01:40 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا
01:40 |
عراقجي: قواتنا المسلحة القوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد
01:23 |
التلفزيون الإيراني: بعد الأعمال العدائية في قشم وسيريك وكوه مبارك في جاسك تشير التقارير الآن إلى أن الوضع هادئ
01:01 |
"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: نعتقد أن الضربات الأميركية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران
00:53 |
"فايننشال تايمز": ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على إيران لتصل إلى 92.30 دولارا للبرميل
00:39 |
ترامب لـ"إيه بي سي": نرد في هذه الأثناء على إيران ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية لنا
00:33 |
التلفزيون الإيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس وقشم وسيريك
00:29 |
عدوان أميركي يستهدف إيران
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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