إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:40 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: رغم هزائمها في ساحة المعركة اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا
01:23 |التلفزيون الإيراني: بعد الأعمال العدائية في قشم وسيريك وكوه مبارك في جاسك تشير التقارير الآن إلى أن الوضع هادئ
01:01 |"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: نعتقد أن الضربات الأميركية لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران
00:53 |"فايننشال تايمز": ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد الضربات الأميركية على إيران لتصل إلى 92.30 دولارا للبرميل
00:39 |ترامب لـ"إيه بي سي": نرد في هذه الأثناء على إيران ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية لنا
00:29 |عدوان أميركي يستهدف إيران