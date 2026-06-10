دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الثلاثاء 09/06/2026، 14 بيانًا عسكريًّا وفقًا للآتي:



1- بعد رصد قوّة مدرّعة من جيش العدوّ الإسرائيليّ حاولت التقدّم من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة بيوت السيّاد تحت غطاء ناريّ كثيف، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة من ليل أمس الإثنين 08-06-2026 وحتّى فجر اليوم الثلاثاء 09-06-2026‏ بصليات صاروخيّة متتالية، وأجبروها على الانسحاب باتّجاه البيّاضة.



2- السّاعة 11:50 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.



3- السّاعة 12:20 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



4- السّاعة 12:30 استهداف قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



5- السّاعة 12:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة اسكندرونة في بلدة البيّاضة بمسيّرة انقضاضيّة.



6- السّاعة 12:50 استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



7- السّاعة 13:00 استهداف مركز قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.



8- السّاعة 13:10 استهداف موقع مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة.



9- السّاعة 14:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.



10- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.



11- السّاعة 16:50 استهداف آلية نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



12- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.



13- السّاعة 19:30 استهداف موقع رأس الناقورة البحريّ بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



14- السّاعة 19:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.



إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

الكلمات المفتاحية