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عدوان أميركي على إيران
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إيران

عدوان أميركي على إيران

2026-06-10 01:38
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شنّت الولايات المتحدة الأميركية عدوانًا على الجمعورية الإسلامية الإيرانية تحت ذريعة إسقاط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي يوم أمس.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أنّ قواتها بدأت، شنّ هجمات على إيران، بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وزعمت "سنتكوم" أنّ الهجمات تأتي "رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي يوم أمس"، ووصفتها بأنّها "ردّ متناسب" على ما سمّته "العدوان الإيراني غير المبرّر".

وفي حديث مع شبكة "ABC"، قال ترامب: "أعتقد أنه من المهم جدًا الرد.. لقد أسقطوا مروحية ونحن نرد الآن"، مضيفًا: "هذا رد على ما فعلوه بمروحيتنا الليلة الماضية".

هذا واستهدف العدوان الأميركي عدة مواقع جنوبي إيران بينها القاعدة العسكرية البحرية في سيريك، القاعدة العسكرية البحرية في جاسك، منصات الدفاع الجوي في بندر عباس، بطاريات الدفاع الجوي في ميناب، ميناء قشم.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنَّه بعد الأعمال العدائية في قشم وسيريك وكوه مبارك في جاسك الأوضاع باتت شبه هادئة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران
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