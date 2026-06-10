أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "النظام الأمريكي المثير للحرب" شنّ هجومًا على عدة مواقع في جاسك وسيريك وقشم جنوبي البلاد بذريعة كاذبة، وهي إسقاط مروحية "أباتشي" تابعة للجيش الأميركي، مشيرًا إلى أن الهجوم أدى إلى إلحاق أضرار ببرج اتصالات في سيريك وتدمير خزاني مياه في حي بيماني بالمدينة.

وقال الحرس الثوري إن البحرية التابعة له ردّت على هذا الهجوم عبر تنفيذ عملية بطائرة مسيّرة استهدفت الأسطول الأميركي الخامس في البحرين.

وأضاف أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، مؤكدًا أن "حرس الشعب الإيراني" يواصل التصدي للعدوان، ومحذرًا من أن استمرار العدوان سيقابل بردود أشد.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه خلال المعارك الجوية الدائرة في مضيق هرمز، تعرضت طائرة مُسيّرة من طراز "MQ-9" كانت تحاول الاقتراب والتدخل في المعركة من شمال الخليج لنيران مقاتلي الدفاع الجوي التابعين للحرس الثوري في أجواء مدينة جام بمحافظة بوشهر، ما أدى إلى إسقاطها وتدميرها.

من جهته، أعلن مقر خاتم الأنبياء أنه استهدف بعض القواعد الأميركية في المنطقة، مؤكدًا أن ذلك جاء ردًا على الهجمات الأخيرة التي استهدفت مدنًا إيرانية.



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