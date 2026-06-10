أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أعقاب العدوان الأميركي الأخير على إيران، أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يترك أي هجوم أو تهديد دون رد، داعيًا الولايات المتحدة إلى مغادرة المنطقة.

وكتب عراقجي في منشور عبر حسابة على منصة "إكس" يقول: "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزيمتنا".

وأضاف: "قواتنا المسلحة الجبارة لن تدع أي هجوم أو تهديد دون رد"، موجهًا رسالة إلى الولايات المتحدة بالقول: "غادروا منطقتنا إن أردتم الأمان".

واختتم وزير الخارجية الإيراني منشوره لافتًا إلى أن "تاريخ الخليج الفارسي حافل بفصول عديدة عن المصائر المأساوية للغزاة الأجانب".



الكلمات المفتاحية