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النفط يقفز 83 سنتا متأثرًا بتراجع المخزونات وتبادل الضربات بين أميركا وإيران
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النفط يقفز 83 سنتا متأثرًا بتراجع المخزونات وتبادل الضربات بين أميركا وإيران

2026-06-10 09:06
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ارتفعت أسعار النفط 1% اليوم الأربعاء 10 حزيران/يونيو 2026، متأثرة بتراجع المخزون الأميركي وتبادل الضربات بين القوات الأميركية والإيرانية على خلفية إسقاط مروحية "أباتشي" أميركية قرب مضيق هرمز.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز فقد صعد خام برنت 83 سنتًا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 92.29 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 88.97 دولارًا، وكان الخامان القياسيان قد سجلا أمس الثلاثاء أدنى إغلاق منذ نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين بعد أن توقفت "إسرائيل" وإيران عن تبادل الهجمات استجابة لنداء من ترامب.

من جانبها، هددت طهران باستئناف العمليات القتالية حال استمرار "إسرائيل" في مهاجمة حزب الله في لبنان، مما يقوض مساعي ترامب لتحويل الهدنة إلى تسوية دائمة في الحرب الدائرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتواصل طهران إغلاق مضيق هرمز الذي كان ينقل عادة خمس إمدادات النفط والغاز المسال عالميا، في وقت أحكمت واشنطن سيطرتها على الموانئ الإيرانية، مما بات يعرقل معظم حركة الشحن عبر المضيق.

وأكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر المضيق تشهد ارتفاعًا تدريجيًا، رغم استمرار تعثر المفاوضات لإنهاء حرب مستعرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد المعروض، كشفت مصادر في السوق نقلا عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام تراجعت للأسبوع الثامن على التوالي بمقدار 9.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، كما هبطت مخزونات البنزين 1.19 مليون برميل.

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