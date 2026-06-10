اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن بشن هجوم على مطار الكويت؛ بواسطة مُسيّرة مفخخة، لخلق ذريعة لتسويق أنظمة دفاع جوي مضادة للمُسيّرات.

في هذا السياق، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في حسابه على منصة "إكس"، على وثيقة أميركية تعود إلى الخامس من حزيران/يونيو الجاري، صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية وتتعلق ببيع أنظمة عسكرية مضادة للمُسيّرات إلى الكويت. وقال بقائي: "لقد اكتملت قطع الأحجية بسرعة كبيرة، واستقر كل جزء في مكانه!".

وأرفق بقائي منشوره على منصة "إكس"، بصورة للخبر المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية بشأن صفقة بيع منظومة مضادة للطائرات المُسيّرة بقيمة مليار دولار إلى الكويت.

وأوضح بقائي: "في البداية؛ نفّذوا عملية راية زائفة مستخدمين طائرة مسيّرة مستنسخة من طراز «لوكاس» لمهاجمة مطار الكويت، ثم اتخذوا من ذلك ذريعة لبيع منظومة الدفاع الجوي المضادة للمُسيّرات التابعة لشركة «باووروس»، بحجة الدفاع في مواجهة الهجمات الإيرانية المزعومة!".

وختم بقائي منشوره بعبارة: "يا لها من صفقة مربحة!"، في إشارة منه إلى أن الصفقة العسكرية الأميركية مع الكويت المستندة إلى تهديد وهمي.

الكلمات المفتاحية