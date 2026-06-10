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فلسطين

مزيدٌ من الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل إجرامه في قطاع غزّة
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فلسطين

مزيدٌ من الشهداء والجرحى.. الاحتلال يواصل إجرامه في قطاع غزّة

2026-06-10 10:27
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في اليوم الـ244 من اتفاق وقف النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق، في مختلف مناطق قطاع غزّة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح، في مختلف مناطق القطاع، خلال 24 ساعة مع عودة جيش الاحتلال للتهديد باستئناف القتال بشكل موسع بحجّة إعادة حركة حماس تنظيم صفوفها ورفضها تسليم السلاح، وفقًا لزعمه.

كما استشهدت المواطنة شهد خير الدين متأثرة بإصابتها؛ جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزّة قبل أيام. كما استشهدت الطفلة ملك عبد الله قدوم لتلحق بأبيها وأختها متأثرة بجراحها بقصف غرب غزّة قبل يومين.

هذا؛ وأصيب خمسة مواطنين جراء إطلاق مجموعات مدعومة من الجيش "الإسرائيلي" النار على سيارة بالقرب من جسر وادي غزّة. ونسف الجيش "الإسرائيلي" مباني سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزّة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع.

أعلنت الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع إلى 72,980 شهيدًا، و173,171 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء، منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفع إلى 970، وإجمالي الإصابات إلى 3,063، فيما جرى انتشال 782 جثمانًا. وأوضحت، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظلّ عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الشهداء
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