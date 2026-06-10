العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران

إيران

عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية

2026-06-10 10:44
35

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها المشروع والأصيل، في الرد على الاعتداءات العسكرية الأميركية، والتي استهدفت مناطق في جنوب إيران، فجر اليوم.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عراقجي، اليوم الأربعاء (10 حزيران/يونيو 2026)، مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان، حين جرى بحث آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الأميركية الأخيرة.

كما شدد عراقجي، خلال محادثاته مع فيدان وابن فرحان، على: "أن الاعتداءات الأميركية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة ووحدة أراضيها، كما تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد عراقجي لنظيريه التركي والسعودي أن: "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد والرد على أي اعتداء؛ يستهدف أمنها وسيادتها، وفقًا للقوانين والأعراف الدولية".

الكلمات المفتاحية
السعودية الجمهورية الاسلامية في إيران تركيا عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
إيران منذ 7 دقائق
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
إيران منذ 16 دقيقة
طهران تتهم واشنطن بضرب مطار الكويت لترويج صفقات أسلحة مضادة للمُسيرات
طهران تتهم واشنطن بضرب مطار الكويت لترويج صفقات أسلحة مضادة للمُسيرات
إيران منذ 57 دقيقة
الصحف الإيرانية: وحدة الجبهات شرطٌ أساسي لمفاوضات طهران
الصحف الإيرانية: وحدة الجبهات شرطٌ أساسي لمفاوضات طهران
إيران منذ 59 دقيقة
مقالات مرتبطة
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
إيران منذ 7 دقائق
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
إيران منذ 16 دقيقة
طهران تتهم واشنطن بضرب مطار الكويت لترويج صفقات أسلحة مضادة للمُسيرات
طهران تتهم واشنطن بضرب مطار الكويت لترويج صفقات أسلحة مضادة للمُسيرات
إيران منذ 57 دقيقة
فعالية شكر وتقدير.. شكرًا من القلب لإيران والولي الفقيه والشعب الإيراني
فعالية شكر وتقدير.. شكرًا من القلب لإيران والولي الفقيه والشعب الإيراني
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة