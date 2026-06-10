أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها المشروع والأصيل، في الرد على الاعتداءات العسكرية الأميركية، والتي استهدفت مناطق في جنوب إيران، فجر اليوم.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عراقجي، اليوم الأربعاء (10 حزيران/يونيو 2026)، مع نظيريه التركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان، حين جرى بحث آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الاعتداءات الأميركية الأخيرة.

كما شدد عراقجي، خلال محادثاته مع فيدان وابن فرحان، على: "أن الاعتداءات الأميركية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة ووحدة أراضيها، كما تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد عراقجي لنظيريه التركي والسعودي أن: "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك الحق المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد والرد على أي اعتداء؛ يستهدف أمنها وسيادتها، وفقًا للقوانين والأعراف الدولية".

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