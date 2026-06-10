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أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا؛ أكّد فيه أنّه: "في أعقاب العملية الناجحة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، والتي استهدف فيها 21 هدفًا في القواعد الجوية والبحرية الأميركية في المنطقة وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز MQ-9، ومع استمرار اعتداءات العدو، وفي إطار استكمال عملية الرد بالمثل، قامت قوات الإسلام ومقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري باستخدام صواريخهم بعيدة المدى العاملة بالوقود الصلب، باستهداف وتدمير أربعة أهداف مهمة، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق الجوية ومركز القيادة والسيطرة، في الأردن، والتابع للجيش الأميركي القاتل للأطفال".

وأكّد البيان أنّ: "قواتنا على أهبة الاستعداد لتوجيه رد ساحق وحاسم على أي عدوان جديد من جانب العدو، وتبعات أي اعتداء جديد تقع على عاتق العدو الأميركي".

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