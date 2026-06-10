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عون يتحرك لتحييد الحارة المسيحية في صور حصرًا من الاعتداءات
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لبنان

عون يتحرك لتحييد الحارة المسيحية في صور حصرًا من الاعتداءات "الاسرائيلية"

2026-06-10 12:21
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نقلت صحيفة "نداء الوطن"، عن مصادر دبلوماسية، أن اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون بكلّ من السفير البابوي باولو بورجيا والسفير الأميركي ميشال عيسى، "بالتوازي مع حركة رفيعة المستوى مع الإدارة الأميركية والفاتيكان، قد تفضي إلى نتائج إيجابية في ما يتعلّق بتحييد الحارة المسيحية" في مدينة صور دون سواها من العدوان الصهيوني المستمر على الجنوب اللبناني.

أضافت مصادر الصحيفة: "تترافق هذه المساعي مع إجراءات يتخذها الجيش اللبناني على الأرض، بهدف حماية الحارة وتأمين عودة أهلها وضمان سلامتهم". 

كما توقعت المصادر أن تظهر نتائج هذه الحركة في الساعات المقبلة، بعدما أُبقيت قنوات التواصل مفتوحة بين بعبدا والفاتيكان وواشنطن.

الكلمات المفتاحية
لبنان جوزاف عون العدوان الصهيوني
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