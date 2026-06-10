أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار، في لبنان، تلحق الضرر بالعملية التفاوضية في إسلام أباد.

وقال بقائي، في تصريح للصحافيين، اليوم الأربعاء (10 حزيران/يونيو 2026): "العملية الدبلوماسية لا تحدث في فراغ.. لدفع أي مفاوضات أو عملية دبلوماسية، تحتاج في الحد الأدنى إلى أجواء مناسبة كي تتمكن من المضي قدمًا في العمل الدبلوماسي".

وأضاف بقائي: "مع الأسف، فإن أميركا، برسائلها المتناقضة وتغييرها المتكرر لمواقفها ومطالبها، وكذلك انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، تضرّ بهذه العملية. كما أن الكيان الصهيوني، بانتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، يلحق الضرر بهذه العملية". وشدد على أن: "أي عملية دبلوماسية تتضرر من استخدام القوة والإجراءات غير القانونية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن: "الدبلوماسية والميدان ليسا أمرين منفصلين؛ فهما معًا، أداتان لحماية المصالح والأمن الوطني الإيراني". وقال: "حينما تقتضي الضرورة، ترد قواتنا المسلحة بكل اقتدار على العدو". وأوضح أن: "ما حدث، في الليلة الماضية، أظهر أن القوات المسلحة الشجاعة الإيرانية لا تتوانى عن الدفاع عن البلاد".

وأضاف بقائي: "في مجال الدبلوماسية، أركان الحكم جميعها تنسق في ما بينها بشكل كامل، وحينما تقتضي الضرورة، ستٌستخدم أداة الدبلوماسية، وحينما يتطلب الأمر، ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن البلاد".

وقال بقائي: "في الليلة الماضية، أظهرنا للعدو في الميدان بشكل مقتدر قدراتنا وجهوزيتنا". مشددًا على أن :"الإيرانيين مستعدون، بشجاعتهم ورباطة جأشهم ومعرفتهم بمقدراتهم ورؤوس أموالهم الحضارية والثقافية والفكرية جميعها، لمواجهة مكر العدو".

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