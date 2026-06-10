العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مهندس فلسطيني يعيد تدوير الألمونيوم لصناعة قطع الغيار

إيران

بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
🎧 إستمع للمقال
إيران

بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات

2026-06-10 12:40
64

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن انتهاكات الكيان الصهيوني المتكررة لوقف إطلاق النار، في لبنان، تلحق الضرر بالعملية التفاوضية في إسلام أباد.

وقال بقائي، في تصريح للصحافيين، اليوم الأربعاء (10 حزيران/يونيو 2026): "العملية الدبلوماسية لا تحدث في فراغ.. لدفع أي مفاوضات أو عملية دبلوماسية، تحتاج في الحد الأدنى إلى أجواء مناسبة كي تتمكن من المضي قدمًا في العمل الدبلوماسي".

وأضاف بقائي: "مع الأسف، فإن أميركا، برسائلها المتناقضة وتغييرها المتكرر لمواقفها ومطالبها، وكذلك انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار، تضرّ بهذه العملية. كما أن الكيان الصهيوني، بانتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، يلحق الضرر بهذه العملية". وشدد على أن: "أي عملية دبلوماسية تتضرر من استخدام القوة والإجراءات غير القانونية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن: "الدبلوماسية والميدان ليسا أمرين منفصلين؛ فهما معًا، أداتان لحماية المصالح والأمن الوطني الإيراني". وقال: "حينما تقتضي الضرورة، ترد قواتنا المسلحة بكل اقتدار على العدو". وأوضح أن: "ما حدث، في الليلة الماضية، أظهر أن القوات المسلحة الشجاعة الإيرانية لا تتوانى عن الدفاع عن البلاد".

وأضاف بقائي: "في مجال الدبلوماسية، أركان الحكم جميعها تنسق في ما بينها بشكل كامل، وحينما تقتضي الضرورة، ستٌستخدم أداة الدبلوماسية، وحينما يتطلب الأمر، ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن البلاد".

وقال بقائي: "في الليلة الماضية، أظهرنا للعدو في الميدان بشكل مقتدر قدراتنا وجهوزيتنا". مشددًا على أن :"الإيرانيين مستعدون، بشجاعتهم ورباطة جأشهم ومعرفتهم بمقدراتهم ورؤوس أموالهم الحضارية والثقافية والفكرية جميعها، لمواجهة مكر العدو".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران إسماعيل بقائي العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري: استهدفنا 21 هدفاً أميركيًا بينها حظائر مقاتلات F35 في الأزرق بالأردن
الحرس الثوري: استهدفنا 21 هدفاً أميركيًا بينها حظائر مقاتلات F35 في الأزرق بالأردن
إيران منذ ساعتين
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
فيديو: الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيّرة أميركية في أجواء مدينة جم جنوب إيران
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
عراقجي لنظيريْه التركي والسعودي: نحتفظ بحقنا في الرد على الاعتداءات الأميركية
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حمادة: لا أمانَ للكيان الاحتلال في شماله وغير شماله وجغرافية لبنان كل لبنان غير آمنة
حمادة: لا أمانَ للكيان الاحتلال في شماله وغير شماله وجغرافية لبنان كل لبنان غير آمنة
لبنان منذ 40 دقيقة
العدو يُواصل اعتداءاته.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة على مناطق عدة في لبنان
العدو يُواصل اعتداءاته.. شهداء وجرحى في غارات مكثّفة على مناطق عدة في لبنان
لبنان منذ 42 دقيقة
تحليل
تحليل "إسرائيلي" | ترامب تعلّم درسًا من حرب الـ 24 ساعة: لبنان ليس مجرد ورقة للمساومة
عين على العدو منذ ساعة
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
بقائي: انتهاكات الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق الضرر بالمفاوضات
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة