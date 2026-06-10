شهد جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، اعتداءات "إسرائيلية" واسعة، حيث شنّ طيران العدو الحربي والمسيّر سلسلة غارات مكثّفة استهدفت عددًا كبيرًا من البلدات والمناطق الجنوبية، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات تدمير للمنازل وتهديدات بإخلاء السكان.

أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على نسف عدد من المنازل، في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل، فيما توزعت غارات العدو الجوية على بلدات: البازورية، الغسانية، حومين الفوقا، النبطية الفوقا، حبوش، كفررمان، كفردونين، بنعفول، دير قانون النهر، أنصارية، المجادل وصريفا، وسط تحليق مكثّف لطيران العدو الحربي والمسيّر.

في الجنوب أيضًا، تعرضت بلدة طيردبا لأربع غارات جوية نفذتها طائرتان حربيتان وطائرتان مسيّرتان للعدو منذ ساعات الصباح، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية والأحياء السكنية.

هذا؛ وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى في غارة استهدفت بلدة صديقين صباحًا، فيما أسفرت غارة رابعة شنها الطيران الحربي "الإسرائيلي" على بلدة صريفا عن ارتقاء شهداء وجرحى. كذلك استهدفت غارات أخرى محلة المساكن عند أطراف مدينة صور وبلدة دير قانون النهر.

كذلك، تعرضت بلدتا سحمر ويحمر لقصف مدفعي، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة كفررمان بقضاء النبطية، تزامنًا مع تنفيذ حزام ناري بسلسلة غارات جوية عنيفة على البلدة نفسها، فيما استهدفت غارة لطائرة مسيّرة للعدو دراجة نارية في بلدة الدوير.

وفي إطار سياسة التهجير والاعتداءات؛ وجّه جيش الاحتلال تهديدات إلى أهالي بلدتي الغسانية وحومين الفوقا، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن البلدتين. كما وجّه تهديدًا مماثلًا لسكان بلدة أنصارية داعيًا إياهم إلى الانتقال شمال نهر الزهراني.

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