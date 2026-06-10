أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ "إسرائيل" باتت تثير الاضطرابات في منطقة جغرافية واسعة وأصبحت تهديدًا للبشرية، لافتًا إلى وجود مبادرات خبيثة تقودها "تل أبيب" لزعزعة استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمة له أمام البرلمان، قال أردوغان "إن الهجمات "الإسرائيلية" المستمرة على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تهدد تركيا أيضًا"، مضيفًا أنّ "أمن تركيا لا يبدأ من ولاية هاطاي، إنما من حلب ودمشق وبيروت، ولن نسمح بفرض أمر واقع في بلدان أشقائنا، كما لن نتغاضى عن أي هجمات تستهدفهم".

وتابع أن "إسرائيل" ترفض الانسحاب من لبنان وتواصل "عملياتها" (عدوانها) العسكرية هناك على الرغم من تحذيرات دول المنطقة.

وحذر الرئيس التركي من خطورة الانخراط في أي مغامرات تخدم "شبكة المجازر الصهيونية"، أو الانضمام إلى "قارب الفتنة" الإسرائيلية، مؤكدًا إدراك أنقرة الجيد للهدف النهائي لأوهام "أرض الميعاد"، وجزم بالقول: "بإذن الله لن نسمح بتحقيق هذا الأمر أبدًا".

وأضاف: "إذا لم يتم وضع حد لبلطجة "إسرائيل"، فإن ثمن ذلك لن تدفعه المنطقة وحدها، إنما الإنسانية بأسرها، وإيقاف هذا الكيان هو مسؤولية إنسانية مشتركة، ومنع تكرار مآسي التاريخ واجب على الجميع".

وعلى صعيد ملفات الحدود البحرية، وجّه أردوغان رسالة تحذيرية قائلًا: "إذا تم انتهاك حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في منطقة شرق المتوسط، فسيكون ردنا واضحًا وقاسيًا".

الكلمات المفتاحية