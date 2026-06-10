استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رانيا المشاط في زيارة بروتوكولية بعد توليها مهامها الجديدة.

الزيارة كانت مناسبة لعرض آخر تطورات الاوضاع العامة والمستجدات وبرامج التعاون بين لبنان والاسكوا.

وبعد اللقاء، تحدثت المشاط مؤكدة تقدير الأمم المتحدة والإسكوا للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الدستورية اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة، وعلى دعم الأمم المتحدة المستمر للبنان، شعباً ومؤسسات، وحرص الإسكوا على مواصلة أداء رسالتها من بيروت، التي احتضنتها لعقود ومكّنتها من خدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

الرئيس بري تابع أيضا الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو "الاسرائيلي" تصعيد عدوانه على لبنان إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية، وذلك خلال استقباله السفير المصري علاء موسى.

السفير المصري

موسى صرّح بعد اللقاء قائلًا "أكّدت للرئيس بري أن موقفنا في مصر ثابت.. نحن لا نبحث إلا عن معادلة واحدة، وهذه المعادلة عنوانها هو وقف إطلاق النار الشامل، وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان بشكل كامل، وأيضًا الانسحاب"الإسرائيلي" من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضًا هذا الأمر يتضمن عودة سيطرة الدولة اللبنانية على كل أرجائها وفرض سيادتها على كافة الأنحاء".

وأضاف موسى "تحدثنا بشكل أكثر تفصيلًا عن مسار إسلام آباد، لأنه يقينًا ولدى مصر، ويمكن الأطراف كلها تعلم إن التوصل إلى تسوية أو اتفاق إطاري في إسلام آباد نرجو إن يلقي بظلال إيجابية على الوضع في لبنان، هذا ما نبحث عنه".

وتابع "لمستُ من الرئيس بري إيجابية شديدة ورغبة في العمل للوصول إلى تسوية وإلى اتفاق يعيد للبنان كافة حقوقه، وفي المقابل أيضاً على لبنان الوفاء بكل التزاماته".

وردا على ​سؤال فيما اذا كان يحمل أفكار لحلولٍ ما أو مبادرة مصرية للرئيس بري؟، أجاب موسى "قلنا إن هذه المقترحات والأفكار لكي تجد سبيلها للتطبيق أو التفاعل لا بد من توفر المناخ الذي يهيئ لهذا الأمر وهذا المسار وهذا المناخ عنوانه الرئيسي هو وقف إطلاق النار الشامل والكامل في لبنان، وبدء الانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية، حينها هذه الأفكار تجد سبيلها للتدقيق وأعتقد إن هناك كثير من التعامل والتعاطي بإيجابية مع هذه الأفكار".

وردًا على سؤال آخر بشأن المواقف العربية الدولية من العدوان "الاسرائيلي" على لبنان، أشار موسى الى أن موقف بلاده هو ضرورة وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وأردف "ندين هذا بمنتهى القوة والشدة وأيضًا ليس فقط الاعتداء على القرى ، لكن أيضاً حتى عندما يتعرض عنصر أو عنصرين أو أكثر من الجيش اللبناني لأي عملية يتم التعامل معها وإدانتها بشكل فوري، هذا إضافة إلى إن الدور المصري والدور العربي لا ينعكس فقط في وسائل الإعلام".

وأكمل "نحن فهمنا من الجانب الأمريكي إنه يتحدث عن وقف إطلاق نار كامل، الفكرة إنه وقف إطلاق النار الكامل وهذا يتطلّب خطة لتطبيقه، هنا يمكن الحوار الدائر ما بين الدولة اللبنانية والرئاسات الثلاثة وبين الأطراف الأخرى للوصول إلى ما هي الآلية المعتمدة والسليمة التي تعطي لكل ذي حق حقه من أجل استمرار وصمود وقف إطلاق النار وصولًا إلى الانسحاب الكامل "الإسرائيلي" من لبنان واستقرار الوضع في لبنان بشكل كامل ، فهذا هو المسار الدائر، أرجو أن تنتج في الأيام القادمة أشياء تساعد لبنان وتخرجه من هذه المرحلة السيئة".

استقبالات أخرى

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري سفير كوبا لدى لبنان خورخي ليون كروز.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد الظهر، تابع رئيس المجلس النيابي المستجدات السياسية والميدانية والأوضاع العامة ولا سيما المالية منها خلال لقائه وزير المالية ياسين جابر.

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