أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن العدو لن يتمكن من إجبار إيران على الاستسلام بالتهديدات، قائلًا: "الحرب ليست في مصلحة البلاد قطعًا، ولكن على العدو أن يحلم باستسلامنا وخضوعنا".

وقال بزشكيان خلال حفل إحياء ذكرى "أمين إيران"، تخليدًا لذكرى قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، إن الاستشهاد نصر عظيم، ولكن من غير المقبول بتاتًا أن يتمكن العدو من اغتيال قادتنا بهذه السهولة.

وأضاف: "كنا نلتقي بالقائد الشهيد أسبوعيًا دون انقطاع، وكان سندًا قويًا لنا".

وأشار بزشكيان إلى أن القائد الشهيد كان يُكرر مرارًا وتكرارًا ضرورة حل مسألة عدم الاستقرار، سواءً بالحرب أو السلم، مردفًا: "تواصلنا معه في تلك اللحظة، وكان النقاش يدور حول ما يجب علينا فعله لحل هذه المسألة. وعلى هذا الأساس، سمح باستمرار المفاوضات".

وشدد بزشكيان على ضرورة حل مشاكل الشعب، قائلًا: "يجب أن أكون قادرًا على حل مشاكل الشعب. إن لم أستطع، فلن أكون قادرًا على الإجابة أمام الله غدًا. لا يُمكننا أن ندّعي أننا مسلمون ونحن نعيش في فقر وشقاء".

وختم: "بفضل الله وقدرته، سينقذنا عون شعبنا الكريم من هذه الأزمة والحرب التي نخوضها. إن وحدتنا وتماسكنا سيقوداننا إلى مكانة لا يتخيلها أعداؤنا".

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