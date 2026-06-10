شيّع حزب الله وأهالي بلدتي النبي شيث والناقورة وجمهور المقاومة الشهيد السعيد هادي حسن هاشم "سراج"، ابن بلدة الناقورة، بموكب سيّار انطلق من أمام مستشفى رياق (العبد الله) باتجاه بلدة النبي شيث التي قضى معظم عمره فيها.

واستقبلت جماهير المقاومة في البلدات التي اخترقها الموكب النعش بالورود وصيحات التمجيد بالشهداء والمؤيدة للمقاومة، مترافقة مع نثر الأرز على الجثمان الطاهر.

وقد حمل أهالي البلدة النعش بحرارة وأدخلوه إلى داخل مقام نبي الله شيث للزيارة والتبريك.

وانتقلوا بعد ذلك سيرًا على الأقدام حاملين النعش على الأكف، ومرددين شعارات التأييد للمقاومة التي انتصرت وستتوج نصرها على الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى باحة مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية، حيث أقيمت للشهيد المراسم الخاصة هناك.

وبعد الصلاة على جثمانه الطاهر ووري في جنة شهداء البلدة إلى جانب من سبقوه من رفاقه وإخوانه الشهداء العظام.

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