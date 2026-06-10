العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بعلبك تودّع الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب وفاء مهيب

لبنان

في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات
لبنان

في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات

2026-06-10 20:32
73

ختم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي امتدت من ٦ /٦ /٢٠٢٦ ولغاية ٩ /٦ /٢٠٢٦، بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير رئيس أركان الجيش الباكستاني وقائد قوات الدفاع الباكستانية.

استُهلّت زيارة العماد هيكل إلى المقر العام للجيش بمراسم تشريفات أدتها وحدة مشتركة من القوات البرية والبحرية والجوية الباكستانية.

بعدها، التقى العماد هيكل المشير منير وتناول البحث التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما قضايا الأمن والدفاع.

وقد أكد المشير منير أهمية العلاقات التاريخية بين البلدَين، فيما نوّه العماد هيكل بمهنية الجيش الباكستاني، ودوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميَّين، وجهوده لحفظ السلام الدولي.

تلا ذلك اجتماع موسَّع ضمَّ المشير منير والعماد هيكل وضباطًا من الجانبَين، وتم عرض سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين، بخاصة في مجالات التدريب، إضافة إلى دعم الجيش في ظل التحديات الحالية.

كما زار قائد الجيش عددًا من الشركات والمصانع العسكرية، حيث اطّلع على تقنيات الابتكار الدفاعي والقدرات الصناعية التي يجري العمل عليها، إلى جانب مجالات الاهتمام المشترك وفرص التعاون المستقبلية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجيش اللبناني باكستان رودولف هيكل
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا قرب موقع بلاط المستحدث يوم 6 حزيران
فيديو | استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا قرب موقع بلاط المستحدث يوم 6 حزيران
لبنان منذ 42 دقيقة
"ميداننا واحد عدونا واحد".. فعالية شعبية في الضاحية الجنوبية لمناهضة العدوان الصهيوني
لبنان منذ 53 دقيقة
بعلبك تودّع الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب وفاء مهيب
بعلبك تودّع الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب وفاء مهيب
لبنان منذ ساعة
في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات
في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
"ميداننا واحد عدونا واحد".. فعالية شعبية في الضاحية الجنوبية لمناهضة العدوان الصهيوني
لبنان منذ 53 دقيقة
في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات
في ختام زيارته لباكستان.. قائد الجيش يؤكد أهمية التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات
لبنان منذ ساعة
الرئيس بري يلتقي السفير المصري: تسوية إسلام آباد ستلقي بظلال إيجابية على لبنان
الرئيس بري يلتقي السفير المصري: تسوية إسلام آباد ستلقي بظلال إيجابية على لبنان
لبنان منذ 6 ساعات
المفتي قبلان: لا ثقة لدينا بسلطة الوصاية
المفتي قبلان: لا ثقة لدينا بسلطة الوصاية
لبنان منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة