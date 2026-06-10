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بعلبك تودّع الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب وفاء مهيب
لبنان

بعلبك تودّع الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب وفاء مهيب

2026-06-10 20:49
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شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك الشهيد المجاهد حسين كريم مظلوم في موكب حاشد، بحضور مسؤول قطاع بعلبك في حزب الله الحاج يوسف اليحفوفي، إلى جانب فعاليات علمائية واجتماعية وبلدية، وعوائل الشهداء، وحشد من أبناء المدينة والمناطق المجاورة.

واستُهلّت مراسم التشييع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها أداء ثلّة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء، تأكيدًا على مواصلة نهج المقاومة والثبات على درب الشهداء.

كما أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد حيدر عثمان، قبل أن ينطلق موكب التشييع الذي تقدّمته حملة الرايات وصور القادة، وعلى وقع الهتافات الحسينية وشعارات الوفاء للشهداء.

وسار المشيّعون باتجاه جبانة الشهداء في بعلبك، حيث ووري الشهيد الثرى في ثراها المبارك إلى جانب من سبقه من الشهداء، وسط أجواء من الحزن والاعتزاز بتضحياته، والتأكيد على المضي في النهج الذي ارتضاه الشهداء طريقًا للعزة والكرامة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية بعلبك
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