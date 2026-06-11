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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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العصف المأكول
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-11 00:11
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01:45 |
وكالة مهر: القوات الأميركية شنت عدواناً على 7 نقاط ساحلية
01:42 |
التلفزيون الإيراني : العدو الأمريكي استهدف مواقع في بندر عباس وسيريك وقشم وجزيرة هنكام
01:38 |
العلاقات العامة للحرس الثوري: عقب اختراق مقاتلة من طراز إف-16 المجال الجوي للخليج الفارسي، وإطلاق منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري صاروخًا باتجاهها، فرّت الطائرة المهاجمة  
01:25 |
حاكم مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر الإيرانية: لم يقع أي انفجار في المدينة
01:14 |
التلفزيون الإيراني: لم يتم حتى الآن تأكيد استهداف منطقة مصافي النفط في مدينة عسلويه جنوبي إيران
01:07 |
التلفزيون الإيراني: تقارير عن اعتراض مقذوف كروز معادٍ في عسلوية
01:05 |
وكالة إرنا: دوي انفجارات عدة في مدينة بندر عباس بالقرب من المطار والقاعدة الجوية
00:54 |
التلفزيون الإيراني: 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرغان بمدينة ميناب جنوبي إيران
00:51 |
وكالة إرنا: انفجارات ناجمة عن إصابة مقذوفات في جزيرتي قشم وهنكام جنوب ايران
00:50 |
الخارجية اليمنية: نقف مع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي المفروض عليها
00:48 |
القيادة المركزية الأميركية تعلن بدء الهجمات المعادية علی إيران
00:48 |
الخارجية اليمنية : استمرار العدوان الأمريكي يترتب عليه آثار خطيرة على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة
00:43 |
التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في بندر عباس
00:36 |
التلفزيون الإيراني: تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة عسلويه بمحافظة بوشهر جنوبي إيران
00:34 |
الخارجية اليمنية: نحذر من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين  
00:33 |
وكالة تسنيم: لا صحة لوقوع انفجارات في جزيرتي كيش وقشم والأصوات التي سمعت تعود لاشتباك في المياه الخليجية
00:32 |
وكالة مهر: سماع دوي انفجار في محيط مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران
00:31 |
يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أميركية
00:27 |
وكالة مهر : تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق متعددة وأصوات انفجارات في سيريك
00:21 |
السفارة الأميركية في العراق تحذر رعاياها بضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى نظرا للتوترات الإقليمية واحتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران
00:17 |
وكالة فارس: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية
00:15 |
وكالة مهر: تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران ولم تقع أي انفجارات هناك
00:12 |
التلفزيون الإيراني: سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة في جزيرة كيش
00:11 |
وكالة مهر الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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