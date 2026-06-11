إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:38 |العلاقات العامة للحرس الثوري: عقب اختراق مقاتلة من طراز إف-16 المجال الجوي للخليج الفارسي، وإطلاق منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري صاروخًا باتجاهها، فرّت الطائرة المهاجمة
01:14 |التلفزيون الإيراني: لم يتم حتى الآن تأكيد استهداف منطقة مصافي النفط في مدينة عسلويه جنوبي إيران
00:50 |الخارجية اليمنية: نقف مع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي المفروض عليها
00:48 |الخارجية اليمنية : استمرار العدوان الأمريكي يترتب عليه آثار خطيرة على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة
00:34 |الخارجية اليمنية: نحذر من استمرار العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين
00:33 |وكالة تسنيم: لا صحة لوقوع انفجارات في جزيرتي كيش وقشم والأصوات التي سمعت تعود لاشتباك في المياه الخليجية
00:31 |يديعوت أحرونوت: "إسرائيل" في حالة تأهب وتستعد لاحتمال استئناف القتال إذا أطلقت إيران صواريخ ردا على ضربة أميركية
00:21 |السفارة الأميركية في العراق تحذر رعاياها بضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى نظرا للتوترات الإقليمية واحتمال حدوث اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران
00:15 |وكالة مهر: تفعيل الدفاعات الجوية خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران ولم تقع أي انفجارات هناك