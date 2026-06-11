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لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 10-06-2026
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لبنان

الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 10-06-2026

2026-06-11 00:40
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 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 10/06/2026، 9 بيانات عسكريّة وفقًا للآتي:

1- السّاعة 14:30 أمس الثلاثاء 09-06-2026 استهداف المقر المُستحدَث لقيادة لواء المدرّعات 401 التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

2- السّاعة 23:55 أمس الثلاثاء 09-06-2026‏ استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصاروخٍ نوعيّ.

3- السّاعة 00:00 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

4- السّاعة 05:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بصواريخ نوعيّة.

5- السّاعة 06:00 و06:20 و07:00 و07:45 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة يحمر الشّقيف جنوب لبنان بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية على دفعات.

6- السّاعة 10:00 وبعد رصد آليّة نقل عسكريّة إسرائيلية محمّلة بالممتلكات التي يسرقها جنود جيش العدو الإسرائيلي من منازل المدنيين، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية وشوهدت الآلية تحترق لساعة كاملة بعد إصابتها.

7- السّاعة 11:00 استهداف خيمة يتموضع فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية.

8- السّاعة 12:00 استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- السّاعة 15:30 استهداف مقر قيادي تابع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

 

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المقاومة الإسلامية العصف المأكول
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