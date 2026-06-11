أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلاميّة أن طائرة مقاتلة أميركية من طراز إف-16 اخترقت المجال الجوي في منطقة الخليج الفارسي، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس أطلقت صاروخاً باتجاهها، ما أدى إلى فرار الطائرة المهاجمة دون تحقيق أهدافها، وفق البيان.

بدوره، أفاد مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان أنه، وبسبب استمرار الجرائم الأميركية وبدء هجمات على مناطق جنوبي محافظة هرمزجان، تقرر اعتبار مضيق هرمز مغلقاً أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مع التهديد باستهداف أي حركة مرور في المنطقة.

كما نفى المقر نفسه صحة الروايات الأميركية بشأن عبور سفن للمضيق، مؤكداً أن الوضع الميداني يخضع لسيطرة وإجراءات أمنية مشددة.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة أنها استهدفت سفينتين قالت إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني، في إطار فرض إجراءات الردع والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

وحذَرت البحرية أي سفينة من التحرك من مرساها في الخليج الفارسي وبحر عُمان والاقتراب من مضيق هرمز معتبرة ذلك بمثابة تعاون مع العدو.

من جهتها، أعلنت مجموعة “حنظلة” أنها تمكنت، عبر عمليات حرب إلكترونية، من إحباط جزء كبير من الموجتين الأولى والثانية من الهجمات الأميركية، وحققت المجموعة بحسب البيان نجاحًا ميدانيًا في التصدي للتصعيد الإلكتروني والعسكري.

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