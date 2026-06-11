أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له عن استهداف القوة الجوفضائية للحرس صباح اليوم الخميس (11 حزيران 2026) بـ12 صاروخًا بالستيًا مواقع تمركز المقاتلات الأميركية من طراز F-35 وF-15 وF-16، إضافة إلى منشآت مهمة تابعة للجيش الأميركي الإرهابي، والواقعة في قاعدة الأزرق الجوية ومركز التحكم فيها، وتم تدمير تلك المنشآت وعدد كبير من المقاتلات.

وأكّد الحرس أنّ " عمليات مقاتلي الإسلام ستستمر ما دام العدو يواصل أعماله العدائية".

وفي بيان سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّ مقاتلي القوة الجوفضائية والقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، نفّذوا فجر اليوم الخميس، ردًّا على اعتداء الجيش الأميركي على بعض الوحدات الخدمية والمخافر الساحلية التابعة للحرس، إضافة إلى قيادة قوات الأمن ومحيط مطار بندر عباس، عمليتين استهدفتا 18 هدفًا مهمًا تابعًا للجيش الأميركي.

وقد شملت هذه الأهداف قواعد جوية في "علي السالم" و"أحمد الجابر"، إضافة إلى قاعدة "الشيخ عيسى"، حيث تم استهدافها وتدميرها.

ووفق بيان الحرس الثوري، فقد جاءت هذه العملية ردًّا على الأعمال العدائية التي نفّذها الجانب الأميركي.



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