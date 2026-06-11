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فلسطين

قطاع غزة.. هدوء هشّ وسط تحليق مُسيّرات العدو وارتفاع حصيلة الشهداء
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فلسطين

قطاع غزة.. هدوء هشّ وسط تحليق مُسيّرات العدو وارتفاع حصيلة الشهداء

2026-06-11 09:05
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في اليوم الـ245 من اتفاق وقف إطرق النار، يسود هدوءٌ حذرٌ في قطاع غزة في ظل استمرار التحليق المكثّف لمُسيّرات العدو "الإسرائيلي" في أجواء القطاع.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن متأثرًا بجراحٍ، أُصيب بها في غارةٍ "إسرائيلية" سابقة على قطاع غزة خلال 24 ساعة. وقالت المصادر "إن المواطن عبد الله أبو مصطفى استشهد متأثرًا بجراحٍ أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" على سيارةٍ قرب مدرسة المزرعة في دير البلح.

كما أُصيب فلسطينيان بنيران الجيش "الإسرائيلي" في مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة. وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها تجاه شاطئ بحر خان يونس، من دون وقوع إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء 981، إضافةً إلى 3104 مصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 783 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغ 72991، والمصابين 173212.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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