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إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
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عربي ودولي

إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر

2026-06-11 09:36
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هبط الذهب، اليوم الخميس (6 حزيران 2026)، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 أشهر مع ارتفاع أسعار النفط؛ عقب الاعتداءات الأميركية الجديدة على إيران، ما زاد من المخاوف بشأن التضخم ‌وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

بحلول الساعة 00:43، بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4063.87 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الثاني/نوفمبر.  ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس 1.1 بالمئة إلى 4086.50 دولار.

كذلك، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين، اليوم الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز كليًا عقب الاعتداءات الأميركية. يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تسريع التضخم، وفي حين يُنظر إلى ‌الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبًا على المعدن غير المدر للعائد.

بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 63.15 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 1655.06 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة إلى 1225.25 دولار.

الكلمات المفتاحية
الذهب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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