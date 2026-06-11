العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العلاقات الإعلامية في حزب الله تدحض مزاعم الـ CNN: لم ننسّق أي لقاء إعلامي مع مقاوم

عربي ودولي

صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي

2026-06-11 09:54
58

حذّرت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء اليمنية، اليوم الخميس (11 حزيران 2026)، من استمرار العدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يُمثّله من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ: "العدوان الأميركي المستمر على إيران سيدفع المنطقة إلى الإنزلاق نحو حرب أوسع؛ ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم".

وأكّدت أنّ استمرار العدوان على إيران لن يُحقق الأهداف المرجوة، ولن ينجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو النيل من صموده، بل سيؤدي إلى مزيدٍ من التورط وتعميق مأزق أميركا الاستراتيجي وسيكون الفشل الذريع حليفها.

كذلك، لفتت إلى أنّ: "استمرار العدوان الأميركي  يترتب عليه آثار خطيرة على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي".

كما أشار البيان إلى حق الجمهورية الإسلامية في إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، والرد على أيّ اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها، ومنها استهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

وأعلنت الوزارة تضامن اليمن، قيادة وحكومة وشعبًا، مع إيران الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة العدوان والحصار الأميركي المفروض عليها.

الكلمات المفتاحية
اليمن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي
صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي
عربي ودولي منذ ساعة
إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
عربي ودولي منذ ساعة
حركة
حركة "المسار البديل" تدعو جماهير كأس العالم إلى رفع رايات فلسطين وعزل الكيان رياضيًا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
السلطات البحرينية تحكم القبضة القمعية: اعتقالات ومداهمات على خلفية الاستهداف الطائفي
السلطات البحرينية تحكم القبضة القمعية: اعتقالات ومداهمات على خلفية الاستهداف الطائفي
عربي ودولي منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي
صنعاء تحذّر واشنطن: العدوان على إيران سيُشعل حربًا أوسع ويهدّد الاقتصاد العالمي
عربي ودولي منذ ساعة
إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
إثر العدوان الأميركي على إيران..  الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر
عربي ودولي منذ ساعة
الصحف الإيرانية: ترامب يُصاب بالهذيان
الصحف الإيرانية: ترامب يُصاب بالهذيان
إيران منذ ساعتين
الحرس الثوري: استهدفنا منشآت مهمة ومواقع تمركز المقاتلات الأميركية في الأردن
الحرس الثوري: استهدفنا منشآت مهمة ومواقع تمركز المقاتلات الأميركية في الأردن
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة