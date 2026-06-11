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العلاقات الإعلامية في حزب الله تدحض مزاعم الـ CNN: لم ننسّق أي لقاء إعلامي مع مقاوم
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لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله تدحض مزاعم الـ CNN: لم ننسّق أي لقاء إعلامي مع مقاوم

2026-06-11 10:18
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

تعقيبًا على التقرير الذي بثته شبكة CNN، والذي ادّعت فيه إجراء مقابلة مع شخص قدّمته على أنه مقاتل في حزب الله، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله، وبشكل قاطع، أن الشخص المذكور ليس عنصرًا في حزب الله لا من قريب ولا بعيد، وهي لم تنسّق أو تسهّل أو تُرتّب أي لقاء من هذا النوع مع أي وسيلة إعلامية.

 وحفاظًا على المعايير المهنية وأصول العمل الإعلامي؛ ندعو المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية كافة إلى التحلّي بالمسؤولية والمهنية. نؤكد مجددًا أن العلاقات الإعلامية هي الجهة المخوّلة حصرًا بتنسيق أي تواصل أو لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة، وهي على استعداد دائم للتعاون بما يخدم العمل الإعلامي المهني والمسؤول.

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله
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