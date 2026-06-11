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لبنان

العدوان الصهيوني متواصل: غارات متفرّقة على القرى الجنوبية والبقاعية
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لبنان

العدوان الصهيوني متواصل: غارات متفرّقة على القرى الجنوبية والبقاعية

2026-06-11 11:12
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يتواصل العدوان الصهيوني على لبنان، حيث يشنّ طيران العدو الحربي غارات تمتدّ من الجنوب حتى البقاع. وبالموازاة، تواصل مدفعية الاحتلال قصف القرى الجنوبية.

في التفاصيل، استهدف القصف المدفعي المعادي خراج القطراني في منطقة جزين قرب مدرسة شبيل، كما شن الطيران الحربي 4 غارات على المكان ذاته. 

في صور، أعلن بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو "الإسرائيلي" على بلدة طيردبا قضاء صور هذا الصباح أدت إلى 9 شهداء بينهم سيدة و10 جرحى.

وفي حاريص، أدت الغارة "الإسرائيلية" إلى جرح اثنين من مسعفي جمعية الرسالة، في اعتداء همجي إضافي يكرس شريعة الغاب التي يعتمدها العدو الإسرائيلي.

وأدت غارة العدو على مدينة صيدا إلى 3 شهداء وجريح.

كذلك استهدفت مسيّرة معادية بلدة الشهابية بالقرب من الهيئة الصحية في البلدة.

في النبطية، استهدفت مسيّرة معادية قرابة الخامسة فجرًا، منزلًا في حي المقاصد في مدينة النبطية، ما أدى الى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه.

القصف المدفعي المعادي استهدف منذ الصباح أطراف بلدة كفرشوبا، وبلدات برج قلاوية و تولين وصريفا.


وكانت مدفعية العدو قد قصفت ليلًا، صير الغربية، عدشيت، حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، محيط مستشفى النجدة الشعبية في النبطية ومستديرة كفررمان.

كما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفًا بلدة مجدل زون. 

في البقاع، شنّ طيران العدو "الإسرائيلي" غارة استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي، ويحمر في البقاع الغربي.

 "الوكالة الوطنية للإعلام" أفادت أيضًا بأن مسيّرة معادية استهدفت منزلًا في سهل بلدة طاريا غرب بعلبك.

 

الكلمات المفتاحية
البقاع الجنوب العدوان الصهيوني
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