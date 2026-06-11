واصلت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية ارتفاعها، أمس الأربعاء، مسجّلةً زيادة بنحو 4%، لتصل إلى قرابة 604 دولارات لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبيانات بورصة لندن، وسط استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

افتتحت أسعار العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو التداول عند 589.2 دولارًا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تتراجع إلى 579.7 دولارًا، ثم تعاود الارتفاع إلى 607 دولارات. بحلول الساعة 21:55 بتوقيت موسكو، استقرّت عند 603.5 دولارات، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق، والبالغ 582.1 دولارًا.

بحسب حسابات وكالة "سبوتنيك"، ارتفع متوسط أسعار الغاز في أوروبا، خلال آذار/مارس، بنحو 60% مقارنةً بشباط/فبراير، في ظل تصاعد التوترات في منطقة "الشرق الأوسط"، متجاوزًا مستوى 600 دولار لكل ألف متر مكعب للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2023.

في نيسان/أبريل، تراجعت الأسعار بنحو 14% إلى قرابة 540 دولارًا لكل ألف متر مكعب، قبل أن تتجاوز مجددًا مستوى 600 دولار لمدة مؤقتة بين 15 و20 أيار/مايو.

كما سُجّل أعلى سعر للغاز، خلال العدوان على إيران في 19 آذار/مارس، عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد الكعبي، تعرّض خطّين من أصل 14 خطًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لأضرار، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع إلى 853.7 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ أوائل كانون الثاني/يناير.

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