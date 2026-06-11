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العصف المأكول

لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 11 حزيران 2026
لبنان

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الخميس 11 حزيران 2026

2026-06-11 12:38
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بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:40 الخميس 11-06-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 11-06-2026‏
25 ذو الحجة 1447 هـ

 بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:50 الخميس 11-06-2026 تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، للمرة الثانية، بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 11-06-2026‏
25 ذو الحجة 1447 هـ

 بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 الخميس 11-06-2026‏ لمسيّرة إسرائيليّة من نوع "هرمز 450 - زيك" في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 11-06-2026‏
25 ذو الحجة 1447 هـ

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية العصف المأكول
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