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الرئيس الكولومبي: "اسرائيل" نظام نازي

2026-06-11 12:46
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شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو كيان العدو بـ"النظام النازي" في تعليقه على حرب الإبادة التي نفذتها "تل أبيب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي كلمة له باجتماع بمجلس الأمن الدولي، هاجم بيترو الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه (الاحتلال) قتل عشرات الآلاف في غزة.

وقال إن ""الإسرائيليين" أمطروا الناس وحتى الأطفال في القطاع بالصواريخ"، مؤكدًا أنه "لا يمكن إخفاء هذه الأرقام، ولا يمكن لأيّة مصلحة سياسية أو اقتصادية أن تُخفي هذه الحقيقة".

وأضاف الرئيس الكولومبي "هذا هو القاسم المشترك الحقيقي لما سأقوله هنا، وهو أننا نعود إلى الحقبة النازية".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني كولومبيا
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