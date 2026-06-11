أصيب ضابط وجندي في جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية في حي الجابريات على أطراف مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

القناة 14 ذكرت أن العبوة الناسفة انفجرت خلال نشاط ميداني لقوات الاحتلال في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الضابط والجندي بجروح وُصفت بالخطيرة.

وبحسب القناة، فقد جرى نقل المصابين بواسطة مروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أشارت التقارير إلى أن أحدهما أصيب بجروح بالغة في اليدين.

يأتي هذا التطور في ظل الاقتحامات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أشهر، تخللتها عمليات تجريف واسعة للبنية التحتية وهدم للمنازل وتهجير آلاف الفلسطينيين من المخيم.

وخلال الفترة الماضية، شهد مخيم جنين ومحيطه عشرات عمليات التصدي لقوات الاحتلال، حيث خاض المقاومون اشتباكات مسلحة متكررة مع القوات المقتحمة، إلى جانب تنفيذ كمائن وزرع عبوات ناسفة استهدفت الآليات العسكرية خلال الاقتحامات.

ويُعد حي الجابريات، الواقع على أطراف مدينة جنين، من المناطق التي تشهد تحركات متكررة لقوات الاحتلال خلال عملياتها العسكرية في المدينة ومخيمها، فيما تؤكد فصائل المقاومة استمرار التصدي للاقتحامات "الإسرائيلية" ومحاولات فرض السيطرة الأمنية على المنطقة.

الكلمات المفتاحية