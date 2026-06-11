وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي رسالة تعزية إلى الحوزة العلمية المقدسة في النجف الأشرف برحيل المرجع الإسلامي الكبير آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض، مثمّنًا خدماته العلمية والحوزوية والإرشادية.

وجاء في الرسالة: "لقد أثار نبأ رحيل المرجع الكبير، آية الله الحاج الشيخ إسحاق الفياض (طاب ثراه)، بالغ الحزن والأسى، وأدخل الحوزات العلمية، ولا سيّما الحوزة المقدسة في النجف الأشرف، في حالة الحداد".

أضاف السيد الخامنئي: "إنّ سنوات حضور سماحته في حوزة النجف الأشرف المقدّسة، ونهله من محضر أعلامها الكبار، أمثال المرحوم آية الله السيد أبي القاسم الخوئي (رض)، وتربيته للتلامذة، وتأليفه للكتب، وإشرافه على المسار العلمي في تلك الحوزة، وإرشاده للمؤمنين ومقلّديه، ليست سوى جانب من خدمات هذا الفقيه التي لن تُنسى، وستبقى آثارها الصالحة إن شاء الله".

واختتم السيد الخامنئي رسالة التعزية متقدمًا "بخالص التعازي في هذا المصاب الجلل إلى حوزة النجف الأشرف، وعموم مقلّدي ذلك المرجع الراحل ومحبيه، ولا سيّما الشعب الأفغاني المقاوم والشجاع، وإلى أسرته الكريمة"، سائلًا الله المتعالي أن يمنّ على ذلك الفقيد السعيد بعلوّ الدرجات، وأن يحشره مع أوليائه، وأن يمنّ على ذويه بالصبر الجميل والأجر الجزيل.



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