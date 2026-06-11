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بدعم من الشعب الإيراني.. "دايمًا حدكن" توزع مساعدات غذائية للنازحين

2026-06-11 17:59
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حسين جلول - مصور
44 مقالاً

صحافي لبناني
مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

قدّمت جمعية "دايمًا حدكن" دفعة جديدة من المساعدات الغذائية المخصّصة للأهالي اللبنانيين الصامدين في عدد من مدارس بيروت وجبل لبنان التي تستضيف عائلات نازحة ومتضرّرة، وذلك بدعم ومساهمة من الشعب الإيراني الذي يواصل الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف الصعبة.
 وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز مقوّمات الصمود لدى العائلات المتضرّرة.
 

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لبنان
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