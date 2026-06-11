العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي وزير الحرب الأميركي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب

عربي ودولي

مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن

2026-06-11 18:22
77

انتقد بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، مفهوم "الحرب العادلة"، مؤكّدًا أنّه "عفا عليه الزمن"، قاصدًا بذلك العدوان الأميركي - الصهيوني المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقال البابا، في عِظَة ألقاها في كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" (العائلة المقدسة) في برشلونة الأربعاء 10 حزيران/يونيو 2026: "لا يمكننا أنْ نؤمن بـ"يسوع" ونروّج للحرب، لا يمكننا أنْ نؤمن بـ"يسوع" ونقتل الأبرياء".

وجاء انتقاد البابا لمفهوم "الحرب العادلة" كإشارة مبطّنة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تشنُّ عدوانًا ظالمًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ارتقى خلاله آلاف الشهداء وأُصيب آلاف الإيرانيين.

جدير ذكره أنّ البابا الأميركي الجنسية هو من أشد منتقدي الحرب في الشرق الأوسط. ففي نيسان/أبريل 2026، ندّد البابا بتهديد ترامب بـ"تدمير إيران" و"تدمير الحضارة الإيرانية"، واصفًا التهديد بأنّه "غير مقبول إطلاقًا"، داعيًا الأميركيين إلى "حض مشرعيهم على العمل من أجل السلام"، وفي تصريح آخر شدد بابا الفاتيكان على أن "الله ليس مع المتسلطين".

ومنذ بدء العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران نهاية شباط/فبراير 2026، تفاقم التوتر والسجالات العلنية بين ترامب وبابا الفاتيكان.


 

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب إيران البابا لاوون الرابع عشر بابا الفاتيكان
إقرأ المزيد
المزيد
الكرملين: الجولة الجديدة من التصعيد عواقبها عالمية
الكرملين: الجولة الجديدة من التصعيد عواقبها عالمية
عربي ودولي منذ 48 دقيقة
وزير الحرب الأميركي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب
وزير الحرب الأميركي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب
عربي ودولي منذ ساعة
مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن
مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن
عربي ودولي منذ ساعة
غالبية الأميركيين يعتقدون أنّ إدارة ترامب لم تحقق العدالة في قضية إبستين
غالبية الأميركيين يعتقدون أنّ إدارة ترامب لم تحقق العدالة في قضية إبستين
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزير الحرب الأميركي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب
وزير الحرب الأميركي: لا نستبعد اختطاف الرئيس الكوبي والقرار بيد ترامب
عربي ودولي منذ ساعة
مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن
مجددًا بابا الفاتيكان ينتقد: مفهوم ترامب للحرب على إيران عفا عليه الزمن
عربي ودولي منذ ساعة
غالبية الأميركيين يعتقدون أنّ إدارة ترامب لم تحقق العدالة في قضية إبستين
غالبية الأميركيين يعتقدون أنّ إدارة ترامب لم تحقق العدالة في قضية إبستين
عربي ودولي منذ ساعتين
الإيرانيون يتوافدون الى ضريح اللواء سلامي في ذكرى ارتقائه
الإيرانيون يتوافدون الى ضريح اللواء سلامي في ذكرى ارتقائه
إيران منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة