حذّرت الرئاسة الروسية من أن "الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنطوي على مخاطر كبيرة قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي برمته".

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح له اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026 عن قلق بلاده إزاء التصعيد الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا الطرفين إلى "التحلي بضبط النفس والعودة إلى مسار المفاوضات.

وقال بيسكوف: "إن الجولة الجديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران محفوفة بعواقب على الاقتصاد العالمي برمته"، مشددًا على "ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة".

وأضاف: إن "موسكو تحث واشنطن وطهران على التحلي بضبط النفس واستئناف المسار الدبلوماسي، مؤكدة أن الحلول السياسية والحوار يبقيان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة".

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