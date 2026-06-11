شارك رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي د. حسين جواد مع تجمع روابط القطاع العام في الاجتماع مع دولة نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ الياس أبو صعب حيث تم عرض إمكانية عقد جلسة لإقرار فتح الاعتمادات المخصصة للرواتب الست.

وقد أكد أبو صعب أنه "بعد فتح العقد الاستثنائي لا بد للمجلس النيابي من عقد هيئة عامة خلال أسبوع او أسبوعين على ابعد تقدير"، وطمأن إلى أن مشروع فتح الاعتمادات للرواتب الست لا يشوبه أي شائبة إنما يحتاج إلى عقد جلسة للهيئة العامة وقد طلب منه دولة الرئيس نبيه بري استطلاع الأجواء لتحديد موعد للجلسة.

أوضح أبو صعب ردًا على طلب جواد بأن تكون الجلسة قبل نهاية الشهر الحالي، أنه سيلتقي الرئيس بري ليبحث معه عقد جلسة للهيئة العامة لإقرار القوانين ذات الصلة بالأمور المعيشية.

وأشار الوفد إلى انهيار الرواتب إلى 60 ضعفًا، وقال جواد: "استطعنا بعد جهد واعتراضات وتظاهرت تعويض 13 ضعفًا لكنها تآكلت بسبب التضخم"، كما أشار إلى أن الحكومة وعدت بإعطاء 6 إضعاف لم تبصر النور بعد، فيما قامت بجباية أربعة دولارات عن كل صفيحة بنزين إضافة إلى ما تقتطعه من ضرائب.

من جهته أكد ابو صعب مجددًا أن الحكومة تتحدث عن توازن في الموازنة وعدم وجود عجز وهذا يستتبع تحسين الرواتب وقد آن الأوان لذلك، وطلب من الوفد المتابعة مع وزارة المالية حيث تعمل على إعداد الموازنة حاليًا، ومع رئاسة الحكومة من أجل العمل على اقتراح تصحيح الرواتب وأن المجلس النيابي سيكون على استعداد للسير به.



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