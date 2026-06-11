عقد قسم النقابات والعمال في حزب الله في البقاع والمكتب العمالي في حركة أمل؛ إقليم البقاع اجتماعًا تنسيقيًا في المكتب الاقليمي لحركة أمل، حضره مسؤول المكتب العمالي في إقليم البقاع في حركة أمل الدكتور عباس شمص، و⁠أمين سر المكتب وليد حرب، و⁠مسؤول قسم النقابات والعمال في حزب الله في منطقة البقاع شفيق شحادة، ورئيس اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع أكرم زريق.

وصدر عن اللقاء بيان جاء فيه: "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا نتيجة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان، وما يسببه من آلام إنسانية واقتصادية واجتماعية تطاول مختلف فئات الشعب اللبناني، يتقدم قسم النقابات والعمال في حزب الله - منطقة البقاع ومكتب العمال والمهن الحرة في حركة أمل - إقليم البقاع بأسمى آيات التبريك وتحيات الصمود إلى أهلنا وعوائل شهدائنا الصابرين، ويؤكدان الوقوف إلى جانب الشرائح العمالية والزراعية الكادحة التي تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف البيان: "نشد على أيدي قطاعاتنا الإنتاجية المباركة الصناعية والتجارية والخدمية، لا سيما في مجالي المياه والكهرباء والعمل البلدي والإسعافي العاملة بكل جهد على توفير السلع والخدمات لأهلنا الأعزاء وتعزز الصمود الاقتصادي والاجتماعي مكملة بذلك المهمة الجهادية العظيمة التي يضطلع بها إخوتنا المقاومون الأعزاء الشرفاء على حدود الوطن وثغوره يدافعون عنه وعن شعبه العزيز، ويحمونه ويحفظون الأرض والعرض والسيادة والوحدة والهوية الوطنية المقاومة، ويسقطون أهداف العدو ومشاريعه التوسعية الشيطانية، ويدمرون آلة الحرب والعدوان والغطرسة الأميركية، ويحققون الانتصارات اليومية، في أعظم ملحمة جهادية إنسانية ترفع راية العدل والحق وتقارع الظلم والباطل".

وتابع: "إننا ندين بأشد العبارات الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة التي تستهدف المدنيين الآمنين، والتي يذهب ضحيتها يوميًا عشرات الشهداء والجرحى من العمال وأصحاب المهن الحرة وسائر المواطنين الذين يسعون لتأمين لقمة العيش لأسرهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية. ونوجه تحية الإكبار والاعتزاز لجيشنا الوطني ولشهدائه؛ شهداء الوفاء للوطن، ونؤكد تضامننا معه قيادة وضباطًا وأفرادًا. ودمه دمنا، وعزّته عزتنا، ويبقى جيش لبنان فخر الجيوش وعنوان العزة والوحدة والكرامة الوطنية".

كذلك، أردف البيان: "إزاء موجات النزوح القسري الناتجة عن هذه الاعتداءات، ندعو الوزارات والإدارات الرسمية والهيئات المعنية إلى مضاعفة جهودها والقيام بواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه النازحين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات عيشهم الكريم، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية اللازمة لهم".

وتوجه المجتمعون كذلك، على ما يورد البيان، إلى أصحاب العمل والمؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدماتية كافة، داعين إلى التعاطي بأعلى درجات المسؤولية الإنسانية والوطنية مع العمال النازحين الذين أجبروا على ترك قراهم وبلداتهم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم، وتقديم كل ما أمكن من تسهيلات تساعدهم على تجاوز هذه المحنة.

وبحسب البيان، فقد ناشد المجتمعون أصحاب المؤسسات والمحال التجارية وأرباب المهن الحرة الاستفادة من الطاقات والخبرات المتوافرة لدى اليد العاملة النازحة، والمبادرة إلى توفير فرص عمل مناسبة لهم وفق الأصول القانونية والإنسانية، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم ويعزز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال البيان: "إن عمال حركة أمل وحزب الله يعاهدون الوطن وأهله الشرفاء على أن يبقوا صفًا واحدًا متكافلين متعاونين متضامنين قلبًا واحدًا ويدًا واحدة في كل الساحات والميادين الوطنية في مواجهة الكيان الصهيوني الشر المطلق والغدة السرطانية".

ووفقًا للبيان، فقد رفع المجتمعون مستوى التنسيق والعمل المشترك، مدركين تمامًا "أن المرحلة الراهنة تستوجب لخدمة أهلنا تضافر جهود جميع أبناء الوطن، مؤسسات وأفرادًا لمواجهة تداعيات العدوان "الإسرائيلي"، وترسيخ ثقافة التعاون والتكافل وصون كرامة الوطن اللبناني الواحد وإنسانه وحقه في الحرية وفي العمل والإنتاج والحياة الكريمة".

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